Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla detektör yardımı ile kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Olayda kullanılan malzemelere el konulurken, yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN
Kaynak: İHA
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