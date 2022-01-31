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Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

31.01.2022 11:51
Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla detektör yardımı ile kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olayda kullanılan malzemelere el konulurken, yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

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Jandarma, Define, Anamur, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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