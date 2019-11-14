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Mersin'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
6 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:56 Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Aramada kazı çalışmasında kullanılan malzemeler ile av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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