Son Dakika Haberleri: Mersin'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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Mersin'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Mersin'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Aramada kazı çalışmasında kullanılan malzemeler ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, Silifke, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:56 Kaynak: AA
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