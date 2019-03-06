Mersin'de Jandarma Aranan 24 Kişiyi Yakaladı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'huzur uygulaması' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 24 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'huzur uygulaması' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 24 kişiyi gözaltına aldı.



İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yapılan 'huzur uygulamasında' 2 bin 593 kişiyi sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi ile 26 yoklama kaçağını yakaladı.



Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda özellikle bazı ilçelerdeki hırsızlık olaylarının failleri de yakalandı. Bu kapsamda Erdemli'de muz seralarından elektrik kabloları, demir su vanaları ve sera naylonları çalan 4 kişi, suç üstü yakalandı. Yapılan sorguda suçlarını kabul eden şahıslar, değişik tarihlerde işlenen 11 bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayı ile kişilere ait mala zarar verme olaylarının da aydınlatılmasını sağladı. - MERSİN

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