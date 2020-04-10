Mersin'de jandarma ekipleri koronavirüs mesaisinde - Son Dakika
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Mersin'de jandarma ekipleri koronavirüs mesaisinde

6 saat önce

Mersin'de jandarma ekipleri koronavirüs mesaisinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla bir yandan sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da kurala uymayanlara geçit vermiyor Ayrıca fırsatçılık...

Mersin'de jandarma ekipleri koronavirüs mesaisinde, System.String[]

Mersin'de jandarma ekipleri koronavirüs mesaisinde

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla bir yandan sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da kurala uymayanlara geçit vermiyor

Ayrıca fırsatçılık yapanlara yönelik de operasyonlarını sürdüren ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor

MERSİN - Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılayan ekipler, diğer taraftan da kurala uymayanlara geçit vermiyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda vefa sosyal destek grupları kuran jandarma ekipleri, sokağa çıkma ihlali yapan 270 kişiyi ikaz ederek eve gönderirken, 36 kişi hakkında adli-idari işlem yaptı. Vefa grupları ayrıca 112'yi arayıp yardım isteyen 251 vatandaşın da taleplerini karşıladı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili çalışma yapan ekipler, 1 kişi hakkında adli işlem yaparken, 22 kişiye 9 bin 232 lira para cezası kesti. Sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye de hem adli hem idari işlem yapan ekipler, fırsatçılara yönelik de operasyonlar gerçekleştiriyor. Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, izinsiz üretim yapılan 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ile bin maske lastiği ele geçirdi. Şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında araçları durdurarak virüse karşı uyaran ekipler, 53 bin 847 araç içerisinde bulunan 94 bin 354 kişiyi bu yönde bilgilendirdi. Mesire ve piknik alanları ile sahillerde uygulanan yasaklara yönelik de çalışma yürüten ekipler, kurallara uymayan 53 kişiye 24 bin 439 lira ceza kesti. Sosyal yardım, işsizlik ödemeleri ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında 476 kişilik bir ekip kurulurken, 11 bin 683 vatandaşın 7 milyon 691 bin 635 lirası teslim edildi.

Bin 134 toplu taşıma, personel ve işçi servisi aracı kontrol edildi

Toplu taşıma araçları ile personel ve işçi servislerinde, tescil belgelerinde yasan taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşıması zorunluluğu kapsamında bin 134 aracı kontrol eden ekipler, 13 araca bin 716 lira para cezası uygulandı. Büyükşehirlere giriş ve çıkışların sınırlandırılması kapsamında da 7 ayrı noktada uygulama noktaları kuran ekipler, izni olmayan hiçbir aracın giriş ve çıkışına izin vermiyor. Cezaevlerinde de üst düzen önlemler alan ekipleri, cezaevine gelen tüm şahısların ateşini ölçerken, sevk nakillerde tutuklu ve hükümlünün maske ve eldiven takması, personelin ise koruyucu elbise giymesi zorunlu olarak sağlanıyor. İl Jandarma Komutanlığında da tedbirler alınırken, mesaiye gelen bütün personelin ateşi ölçülerek, maske ve eldiven giymesi sağlanıyor.

Jandarma, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:49 Kaynak: İHA

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