Mersin'de jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı - Son Dakika

Mersin'de jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı

6 saat önce

Mersin'de yılbaşı gecesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı.

Mersin'de jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı, System.String[]

Mersin'de yılbaşı gecesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı.


Düzenlenecek olan kutlama ve etkinliklerde yaşanması muhtemel olayların engellenmesi, vatandaşların yeni yıla huzurlu, güvenli bir ortamda girmesini sağlamak için tedbirlerini arttıran Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. 500 personelin katılımı ile yılbaşı tedbirleri kapsamında umuma açık yerler, eğlence mekanları ve trafik denetimi icra edilirken, her hangi bir olumsuzluğa mahal verilmedi.


Tedbirler sabah saatlerine kadar devam etti. - MERSİN

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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