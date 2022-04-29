Mersin'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı - Son Dakika
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Mersin'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

29.04.2022 15:18
Mersin'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

Mersin'de, jandarma ekiplerinin helikopter destekli trafik denetiminde 13 sürücüye toplamda 7 bin 648 lira ceza uygulandı.

Mersin'de, jandarma ekiplerinin helikopter destekli trafik denetiminde 13 sürücüye toplamda 7 bin 648 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Pozantı, Gözne, Arslanköy ve Fındıkpınarı kara yollarında denetim yapıldı.

Helikopterle havadan destek verilen denetimlerde 327 araç kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uymadıkları tespit edilen 13 sürücüye toplamda 7 bin 648 lira ceza yazdı.

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Helikopter, Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı - Son Dakika


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