Mersin'de, jandarma ekiplerinin helikopter destekli trafik denetiminde 13 sürücüye toplamda 7 bin 648 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Pozantı, Gözne, Arslanköy ve Fındıkpınarı kara yollarında denetim yapıldı.
Helikopterle havadan destek verilen denetimlerde 327 araç kontrol edildi.
Ekipler, kurallara uymadıkları tespit edilen 13 sürücüye toplamda 7 bin 648 lira ceza yazdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı - Son Dakika