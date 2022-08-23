İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 296 personelin katılımı ile çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulanan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 3 bin 821 şahıs kontrol edilirken, arama kaydı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Mersin 'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 8'i tutuklandı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de aranan 26 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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