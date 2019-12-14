Mersin'de, jandarma ekiplerinden 3 ilçede uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de, jandarma ekiplerinden 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Mersin'in 3 ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 1 kilogram kubar esrar, 333 gram metamfetamin ve 10 gram plaka esrar ele geçirildi.

Mersin'de, jandarma ekiplerinden 3 ilçede uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Mersin'in 3 ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 1 kilogram kubar esrar, 333 gram metamfetamin ve 10 gram plaka esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelenilen bir otomobili Çaltıbozkır Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, torpidoya gizlenmiş 670 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada da 330 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenişehir ilçesindeki operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir kişinin üzerinde ve ikametindeki aramada 10 gram plaka esrar, 3 gram metamfetamin ve uyuşturucu içme aparatı bulundu. Zanlı, gözaltına alındı.

Tarsus ilçesinde de Yenice Mahallesi'nde görev yapan ekipler, şüphe üzerinde durdurdukları araçta 5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve "Resmi belgede sahtecilik" suçundan arandığı tespit edilen şüpheli, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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