Son dakika haberi! Jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi.
Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Okşan Dal ve ekipler, ilköğretim okullarındaki öğrencilerle online platformda buluştu.
Ekipler, trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de anlatan jandarma, sosyal mesafe, maske kullanımı ve sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
- Kaynak: AA
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