Mersin'de jandarma sokağa çıkma yasağı bulunan 6 kişiye ceza yazdı - Son Dakika

Mersin'de jandarma ekipleri, dün yapılan huzur ve güven uygulamasında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 6 kişiye, 2 bin 325 lira para cezası kesti.



Türkiye genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 15.00-24.00 saatleri arasında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada bin 880 kişinin GTB sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 20 yaş altı 5 kişi ile 65 yaş üstü 1 kişiye de 2 bin 325 lira para cezası kesildi. İş yerlerinde de denetim yapan ekipler, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 1 işletmeye 789 lira idari para cezası uyguladı. 74'ü toplu taşıma, 33'ü taksi olmak üzere bin 773 aracıda kontrol eden ekipler, 3 toplu taşıma, 2 ticari taksi ve 34 otomobil olmak üzere eksiği bulunan 39 araca 22 bin lira para cezası kesti. - MERSİN