Son Dakika Haberleri: Mersin'de Jandarma Suçlulara Göz Açtırmıyor

Mersin'de Jandarma Suçlulara Göz Açtırmıyor

45 dakika önce

Mersin'de terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ye yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

Mersin'de Jandarma Suçlulara Göz Açtırmıyor, System.String[]
Mersin'de terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ye yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarına karşı çalışma yürüten ekipler, 10 ayrı hırsızlığı gerçekleştirdiği iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı. Aranan şahıslara yönelik de çalışma yürüten ekipler, 7 ayrı suçtan aranan, 6 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 aydır Mersin Açık Cevaevinden firar eden 1 kişiyi sahte kimlikle yakalayarak, cezaevine geri teslim etti. Ayrıca il genelinde 6 bin 969 kişiye kimlik, 3 bin 541 araç sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi de yakaladı.

Terör örgütlerine karşı operasyonlarını sürdüren ekipler, bu kapsamda FETÖ/PDY ile PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu ile mücadeleye de aralıksız devam eden ekipler, son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 4 kişiyi gözaltına alırken, şahıslarla birlikte 10 kilo 880 gram kubar esrar, 741 gram toz esrar, 10 gram skunk, 1 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:01 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a Mesaj Atarak Kullanmadığı Yalısını İstedi Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:46:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Jandarma Suçlulara Göz Açtırmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]