Mersin'de jandarmadan drone destekli kaçak avcı denetimi - Son Dakika

Mersin'de jandarmadan drone destekli kaçak avcı denetimi

Silifke'de Mersin İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak avcılara yönelik drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Silifke'de Mersin İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak avcılara yönelik drone destekli denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, kaçak avcılığı önlemek, yaban hayvanlarını ve yaban hayatı geliştirme sahasını korumak amacıyla, yaban hayatı geliştirme sahasını yaya devriye ve drone ile kontrol etti. Kontrol sonucunda herhangi bir suç unsuru tespit edilemezken ekiplerin kontrollerine aralıksız devam edeceği bildirildi.

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