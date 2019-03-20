Son Dakika Haberleri: Mersin'de Jandarmadan Helikopterle Trafik Denetimi

Mersin'de Jandarmadan Helikopterle Trafik Denetimi

3 saat önce

Mersin'de jandarma ekiplerinin helikopterle havadan yaptıkları denetimlerde hatalı araç kullanan sürücüleri tespit edilip cezai işlem uygulandı.

Mersin'de Jandarmadan Helikopterle Trafik Denetimi, System.String[]
Mersin'de jandarma ekiplerinin helikopterle havadan yaptıkları denetimlerde hatalı araç kullanan sürücüleri tespit edilip cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında, ekipler kara yollarını havadan denetleyip, kurallara uymayan sürücüleri belirledi.

Jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki D-750 Tarsus-Pozantı kara yolunda 7 jandarma trafik, iki asayiş, bir motorlu asayiş timine destek olarak helikopter ve drone aracılığıyla da havadan kontroller yapıldı.

Uygulamada 127 araç kontrol edilirken, havadan trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne toplam bin 254 lira trafik cezası uygulandı.

Ekiplerin sık sık helikopter ve drone'la havadan denetim yapacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:15 Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Güncel
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