Mersin'de jandarmadan kaçak işletilen polikliniğe baskın - Son Dakika

Mersin'de jandarmadan kaçak işletilen polikliniğe baskın

30.11.2020 22:47
Mersin'de jandarmadan kaçak işletilen polikliniğe baskın, System.String[]

Mersin'de jandarma ekiplerince kaçak olarak işletilen göz polikliniğine yapılan baskında yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerince kaçak olarak işletilen göz polikliniğine yapılan baskında yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Mezitli ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın ruhsatsız olarak açtığı göz polikliniğinde geneli yabancı uyruklu kişiler olmak üzere ücret karşılığında muayene yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Mersin İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu 1 şüpheliyi gözaltına alırken, sözde poliklinikte yapılan aramada çok sayıda göz muayene ve kontrolünde kullanılan ekipman, reçetesiz ilaç ve hasta kayıtlarının tutulduğu dosya ele geçirildi. - MERSİN

Mersin'de jandarmadan kaçak işletilen polikliniğe baskın

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de jandarmadan kaçak işletilen polikliniğe baskın - Son Dakika


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