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Mersin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

10.02.2022 10:00
Mersin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlının otomobilini kontrol noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada 60 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Uyuşturucu, Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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