Mersin'de "KAAN Projesi" hayata geçiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 'KAAN Projesi' hayata geçiriliyor - Son Dakika

Mersin'de "KAAN Projesi" hayata geçiriliyor

6 saat önce

Mersin'de, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) Projesi kapsamında ilk çalışmalar başladı.

Mersin'de

Mersin'de, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) Projesi kapsamında ilk çalışmalar başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projeyle birlikte ekiplerin koordinasyon halinde çalışması, olay meydana gelmeden suçun önlenmesi ve meydana gelen olayların en seri şekilde bildirilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda oluşturulan ekipler, hastanelerde, üniversitelerde, alışveriş merkezlerinde, otogarda, tren istasyonunda ve parklarda eğitim çalışmaları yaptı.

Çalışmalarda toplamda 876 güvenlik görevlisi ve 490 emniyet personeline eğitim verildi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:10 Kaynak: AA
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