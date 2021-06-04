Mersin'de kablo hırsızı 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de kablo hırsızı 2 şüpheli yakalandı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 kişi, jandarma tarafından kovalamacayla yakalandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 kişi, jandarma tarafından kovalamacayla yakalandı. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurkonak Mahallesi'nde iletim kablolarında kesinti yaşanınca harekete geçti. Ekipler yapılan araştırmada 2 bin 500 metre uzunluğunda kablonun kesilerek çalındığı belirlendi. Ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada 2 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, kovalamaca sonucu girdikleri evlerde yakalanarak, gözaltına alındı.Evde yapılan aramada çalınan kablolar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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