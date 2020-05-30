Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir baz istasyonunun kablolarını çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesindeki fabrikanın çatısındaki istasyondan çalınan kablolarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli 3 kişinin kimliğini tespit etti.

Küçükdikili Mahallesi'nde yakalanan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bir kısmı bulunan kabloların, Adana'daki bir hurdacıya satılmak istendiği tespit edildi.