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Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

04.02.2022 11:19
Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gizlendikleri köprü altında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gizlendikleri köprü altında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Çavak Mahallesi'nde telefon iletim hattının kesilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, köprü altına gizlenen 2 şüphelinin çaldıkları kabloları yakarak içerisinden bakır telleri çıkarmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı, kablolara el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Yenişehir, Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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