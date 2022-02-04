Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gizlendikleri köprü altında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Çavak Mahallesi'nde telefon iletim hattının kesilmesi üzerine çalışma başlattı.
Bölgede araştırma yapan ekipler, köprü altına gizlenen 2 şüphelinin çaldıkları kabloları yakarak içerisinden bakır telleri çıkarmaya çalıştıkları sırada yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı, kablolara el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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