Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Jandarma ekipleri, ilçede kablo hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 3 farklı kablo hırsızlığına karıştıkları belirlenen M.E. ve S.Y. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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