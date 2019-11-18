Son Dakika Haberleri: Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde farklı mahallelerden kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde farklı mahallelerden kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler ilçeye bağlı Çiftlik, Kaburgediği ve Çukurbağ mahallelerinde kablo hırsızlığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çukurbağ Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulunan bir araçta arama yapan ekipler, 2 bin metre kablo, kablo kesme makası, testere, kerpeten ve eldiven ele geçirdi.

Bölgede yapılan aramada 2 şüpheli gizlendikleri yerde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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