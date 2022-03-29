Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

29.03.2022 10:55
Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, telefon iletişim kablolarını çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, telefon iletişim kablolarını çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çukurkeşlik Mahallesin'de telefon hattının kesilmesi üzerine hırsızlıktan şüphelenen jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, ormanlık alandaki 2 şüpheliyi kabloları yakarak içindeki bakırı çıkarmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

Ele geçirilen 300 kilogramlık kablo, yetkililere teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Yenişehir, Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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