Mersin'in Yenişehir ilçesinde, telefon iletişim kablolarını çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çukurkeşlik Mahallesin'de telefon hattının kesilmesi üzerine hırsızlıktan şüphelenen jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede inceleme yapan ekipler, ormanlık alandaki 2 şüpheliyi kabloları yakarak içindeki bakırı çıkarmaya çalıştıkları sırada yakaladı.
Ele geçirilen 300 kilogramlık kablo, yetkililere teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika