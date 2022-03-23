Mersin'de kablo hırsızlığı zanlıları yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de kablo hırsızlığı zanlıları yakalandı

23.03.2022 16:46
Mersin'de kablo hırsızlığı zanlıları yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede son 15 gün içerisinde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 farklı kablo hırsızlığına karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 15 gün içerisinde yapılan çalışmalarda, 453 paket kaçak sigara ile 52 litre kaçak alkol ele geçirildi. - MERSİN

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Hisarcık, Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de kablo hırsızlığı zanlıları yakalandı - Son Dakika


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