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Mersin'de kaçak 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de kaçak 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi

01.02.2022 15:31
Mersin'de kaçak 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde gümrük kaçağı 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde gümrük kaçağı 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince ilçe genelinde kaçakçılığa yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ilçeye getirildiği öğrenilen gümrük kaçağı 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirdi.

Susanoğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde de 3 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 90 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçak ürünlerle ilgili A.V.K. ve B.F'ye idari para cezası verildi.

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Münir Karaloğlu, Silifke, Mersin, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kaçak 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kaçak 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi - Son Dakika
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