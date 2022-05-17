MERSİN'DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU: 1 GÖZALTI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında, ilçeye satış amaçlı kaçak akaryakıt getiren ve daha önce de aynı suçu işleyen M.A.'nın kullandığı kamyon ekipler tarafından durduruldu. Kamyonda yapılan aramalarda 6 fiber tank içerisinde toplam 5 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

M.A.'nın gözaltına alınmasının ardından işlemlerinin tamamlanması ile çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)