MERSİN'DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU: 1 GÖZALTI - Son Dakika
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MERSİN'DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU: 1 GÖZALTI

17.05.2022 13:38

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında, ilçeye satış amaçlı kaçak akaryakıt getiren ve daha önce de aynı suçu işleyen M.A.'nın kullandığı kamyon ekipler tarafından durduruldu. Kamyonda yapılan aramalarda 6 fiber tank içerisinde toplam 5 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

M.A.'nın gözaltına alınmasının ardından işlemlerinin tamamlanması ile çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

MERSİN'DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU: 1 GÖZALTI
MERSİN'DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU: 1 GÖZALTI
MERSİN'DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU: 1 GÖZALTI
MERSİN'DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU: 1 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Hisarcık, Tarsus, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MERSİN'DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU: 1 GÖZALTI - Son Dakika
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