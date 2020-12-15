Mersin'de kaçak avcılara 31 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Mersin'de kaçak avcılara 31 bin lira ceza kesildi

15.12.2020 23:01
Mersin'de kaçak avcılara 31 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ keçisi avlayan 2 kişiye 31 bin 236 lira ceza kesildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ keçisi avlayan 2 kişiye 31 bin 236 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erdemli Av Koruma ve Kontrol Şefliği ekipleri, Güzeloluk Mahallesi Devlet Avlağı Göktepe mevkisinde 2 kişinin dağ keçisi avladığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, 2 kişinin aracında dağ keçisine ait et parçaları buldu.

Dağ keçisi avladıklarını itiraf eden iki kişiye toplamda 31 bin 236 lira ceza kesildi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, dağ keçisi, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kaçak avcılara 31 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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