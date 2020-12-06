Mersin'de kaçak avlanmayla ilgili denetimlerde iki balıkçıya 24 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaçak avlanmayla ilgili denetimlerde iki balıkçıya 24 bin lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde yasak sahada trolle balık avlayan kişiye 14 bin lira ceza kesildi.

BAGİS (Balıkçılık Gemisi İzleme Sistemi) cihazı işler durumda olmayan teknedeki balıkçıya da 10 bin lira idari ceza uygulandı.