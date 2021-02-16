Mersin'de, izinsiz balon balığı avladığı belirlenen 3 balıkçıya 6 bin 435 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.
Kontrollerde, izinsiz balon balığı avladığı tespit edilen 3 kişiye 6 bin 435 lira ceza verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de kaçak balon balığı avlayan 3 kişiye 6 bin 435 lira ceza verildi - Son Dakika