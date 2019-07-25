Son Dakika Haberleri: Mersin'de kaçak et denetimi
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Mersin'de kaçak et denetimi

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, üzerinde sahte mühür bulunan 113 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Mersin'de kaçak et denetimi, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, üzerinde sahte mühür bulunan 113 kilogram kaçak et ele geçirildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede denetimlerini artırdı.
Şehit İshak Mahallesi'nde, Y.Ç'ye ait kasap dükkanında denetim yapan ekipler, iş yerinde 113 kilogram kaçak et buldu. Ekipler, yaptıkları incelemede, etlerin üzerinde patates ya da metal bir cisimle vurulduğu değerlendirilen sahte mühür olduğunu tespit etti.
Küçükbaş hayvana ait olduğu belirlenen etler, imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Y.Ç. hakkında tutanak tutulup, iş yeri hakkında yasal işlem uygulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hiç kimsenin halkın sağlığıyla oynamaya hakkının olmadığını belirtti.
Vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya taviz vermeyeceklerini aktaran Bozdoğan, "Sağlıklı bir Tarsus için ekiplerimiz tarafından denetimler tüm hızıyla devam edecek. Halkımız kuşku duyduğu durumlarda Alo 153 hattımıza anında ihbarlarını iletebilir." ifadesini kullandı.
Kurban Bayramı, Zabıta, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:57 Kaynak: AA
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