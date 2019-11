Mersin'de kaçak et denetimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kaçak et denetimlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 3 adet küçükbaş hayvana ait 60 kilogram karkas etine el konulurken, mühürsüz ve hayvan kesim raporu olmayan 17 adet küçükbaş hayvana ait 355 kilogram koyun eti tespit edildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürün satan firmaların ismini duyurduğu listede Mersin'den de birçok firmanın isminin yer alması, sucuk ve et ürünlerinde at eti çıkması üzerine Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarı ve et satış yerlerine denetimleri sıklaştırdı.



Kesim raporu olmayan hayvanlara el konuldu



Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde yetkili personellerle hayvan pazarına yapılan denetimlerde mezbaha dışında kesim yapılan 3 adet küçükbaş hayvana ait 60 kilogram karkas etine el konularak imha edildi.



Ayrıca ekipler Yenişehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte Yenişehir ilçesi sınırları içerisinde bulunan et satış yerlerini de denetledi. Yapılan denetimlerde mezbaha dışında kesilen mühürsüz ve hayvan kesim raporu olmayan 17 adet küçükbaş hayvana ait 355 kilogram koyun eti tespit etti. Yapılan tespitler sonrası kaçak et kesimi yapan işletmeler hakkında cezai işlem başlatıldı. - MERSİN