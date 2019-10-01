Mersin'de kaçak kazı operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde Yunanca yazılar bulunan mermer levhanın ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altaylılar Mahallesi'nde, kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Belirlenen adrese giden ekipler, 3 şüpheliyi, kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda, Geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde bir rahibin adının yer aldığı, eni 30, boyu 50 santimetre olan ve üzerinde Yunanca yazılar bulunan mermer levha ele geçirildi.

Levha, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlılar ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.