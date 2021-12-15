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Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

15.12.2021 12:20
Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Jandarma, 2 şüpheliyi kaçak kazı yaparken gözaltına aldı.

Bölgede yapılan aramada bulunan tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 obje, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kaçak Kazı, Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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