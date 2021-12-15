Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.
Jandarma, 2 şüpheliyi kaçak kazı yaparken gözaltına aldı.
Bölgede yapılan aramada bulunan tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 obje, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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