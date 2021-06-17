Mersin'de kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ve Anamur ilçelerinde, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri Mezitli ilçesi Akarca Mahallesi ile Anamur ilçesi Karadere Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Her iki bölgeye yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, ele geçirdikleri 1 jeneratör, 2 matkap, dedektör ve kazmak için kullanılan malzemelere de el koydu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.