Son Dakika Haberleri: Mersin'de kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'de kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

7 saat önce

Mersin'de jandarma, kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Mersin'de kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Mersin'de jandarma, kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan çalışmalarda Erdemli ve Toroslar ilçelerinde izinsiz kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 jeneratör, 1 kürek, 2 hilti, 1 fener, 1 kaz, 1 çapa alete, 1 elektrikli uzatma kablosu, 1 paletli kepçe ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, karakola götürüldü.


Öte yandan, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı uygulamada, şüpheli durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde 19 dolandırıcılık, 2 resmi belgede sahtecilik ve 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması olmak üzere 22 suçtan arama kaydı bulunan 1 kişi yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece 10 ayrı dosyadan tutuklandı.


Tarsus'ta gerçekleştirilen traktör römorkunun çalınması olayıyla ilgili de çalışma yürüten ekipler, yaptıkları çalışmalarla olayı gerçekleştiren şahısları belirledi. Ekiplerin yaptığı operasyonla 3 kişi gözaltına aldı.


Kaçakçılık konusunda da çalışma yürüten ekipler, bir kargo aracında yaptığı kontrolde 6 torba içerisinde poşetlenmiş halde kıyılmış 140 kilogram bandrolsüz tütün ile koli içerisinde paketler halinde 120 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.


Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - MERSİN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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