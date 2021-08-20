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Mersin'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

Mersin'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

20.08.2021 10:13
Mersin'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in Silifke ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Silifke ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Kocapınar Mahallesi yakınlarında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine arazi taraması yapan jandarma ekipleri, kepçe ile kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Olayda kullanılan bir adet iş makinesi, 2 adet bakır çubuk, bir adet kürek, bir adet kazma ve bir adet yeraltı gözlemleme aletine jandarma tarafından el konuldu.

Jandarmada işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Mersin'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Kaçak Kazı, Kocapınar, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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