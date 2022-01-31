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Mersin'de kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

31.01.2022 14:00
Mersin'de kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde define bulma amacıyla kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde define bulma amacıyla kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Karadere Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, define bulma amacıyla kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yanlarında dedektör ve kazı aletleri bulunan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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