Mersin'de kaçak kazıcılara suçüstü: 10 gözaltı - Son Dakika

MERSİN'de iki ayrı noktada tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 10 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İhbar üzerine harekete geçen Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnsu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Bölgede izinsiz kazı yaparken 5 şüpheli yakalandı. Kazıda kullanılan balyoz ile çapaya el konulurken, gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İkinci operasyon ise Tarsus ilçesinde gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde izinsiz kazı yapdığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, 5 kişiyi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Olay yerindeki 2 kürek, 2 kazma ve 2 manivelaya el konuldu. Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişi ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı.