Son Dakika Haberleri: Mersin'de kaçak kazıya 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Mersin'de kaçak kazıya 2 gözaltı

Mersin'de kaçak kazıya 2 gözaltı

2 saat önce

MERSİN'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Mersin'de kaçak kazıya 2 gözaltı, System.String[]

MERSİN'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de yer aldığı operasyonda izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 adet jeneratör, 2 adet kürek, 1 adet balyoz, 2 adet hilti, 1 adet el feneri, 1 adet kazma, 1 adet çapa aleti, 2 adet keser, 3 adet hilti ucu, 1 adet elektrik uzatma kablosu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.


Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:09 Kaynak: DHA
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