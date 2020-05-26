Mersin'de kaçak kesim yapılan alan şehitler için hatıra ormanına dönüştürüldü - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'de kaçak kesim yapılarak tahrip edilen ormanlık alana çeşitli türde 10 binin üzerinde ağaç dikimi yapıldığını ve bu alanın "İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı" olarak tescil edildiğini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Aralık 2019 tarihinde Mersin'in eski Mezitli Mahallesi'ndeki 74 dekar ormanlık alanda işgal ve rant amaçlı usulsüz ağaç kesimi yapan şüpheliler hakkında suç zaptı tanzim edildiğini ve konunun yargıya intikal ettirildiğini anımsattı.

Mahkemenin, usulsüz kesim yapan şahıs ve bu kişilerin yakınlarının da aralarında bulunduğu kişilerle ilgili müsadere kararları aldığını ifade eden Pakdemirli, bu kararların orman alanlarının işgalinin önlenmesi açısından önemine dikkati çekti.

Pakdemirli, tahrip edilen alanın yeniden ağaçlandırılmasıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalara dair şu bilgileri verdi:

"Ağaç kesimi yapılarak tahrip edilen 74 dekar alanla bu alanın bitişiğindeki (eski Mezitli mevkisi) önceki yıllarda işgal edilen alanların da infazı yapılarak toplamda 146 dekar alan makineli arazi hazırlığı, tel ihatası yapılarak koruma altına alındı. Mart ayı itibariyle fıstıkçamı, kızılçam, mavi servi, kara servi, akasya, dişbudak, akçaağaç, defne, söğüt, okaliptüs, harnup ve ahlat türlerinden oluşan toplam 10 bin 100 fidan dikimi gerçekleştirildi. Tahrip edilen söz konusu alanları tekrar ormana kazandırdık ve şehitlerimizi yad etmek amacıyla buranın ismini 'İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı' olarak tescil ettirdik."

Yasa dışı ağaç kesiminin önüne geçmek için orman teşkilatı olarak koruma faaliyetlerini artırdıklarını bildiren Pakdemirli, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle rant amaçlı hiçbir eyleme izin vermeyeceklerinin altını çizdi.