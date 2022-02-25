Mersin'de kaçak kripto para üretimine baskın - Son Dakika
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Mersin'de kaçak kripto para üretimine baskın

25.02.2022 09:46

Mersin'de kaçak kripto para üretimine baskınMERSİN Mersin'de kaçak yollarla ülkeye soktuğu elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapan 1 şahıs, suçüstü yakalandı.

Mersin'de kaçak kripto para üretimine baskın

MERSİN Mersin'de kaçak yollarla ülkeye soktuğu elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapan 1 şahıs, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesi Çankaya Mahallesinde 1 şahsın gümrük işlemlerine tabi olmadan, kaçak yollarla yurda soktuğu elektronik cihazlar ile kripto para üretimi yaptığı bilgisini alan ekipler, belirlenen adrese operasyon yaptı. Adreste arama yapan ekipler, piyasa değeri 3 milyon 89 bin olan gümrük kaçağı 20 adet anakart, 129 adet ekran kartı, 17 adet işlemci, 27 adet power, 149 adet riser ve 20 adet mining sistemi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Mersin'de kaçak kripto para üretimine baskın
Mersin'de kaçak kripto para üretimine baskın
Mersin'de kaçak kripto para üretimine baskın

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Jandarma, Mezitli, Mersin, Kripto, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de kaçak kripto para üretimine baskın - Son Dakika


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