Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

MERSİN - Mersin'de kaçak sigara imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerinde sigara imalatı ve satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 37 bin 260'ı dolu 155 bin 260 adet makaron,159 kilo kıyılmış tütün, 8 adet elektrikli makaron doldurma makinası ile 4 adet kompresör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.