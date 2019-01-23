Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

20 dakika önce

Gümrük muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olarak belirlenen 1 milyon 279 bin paket kaçak sigaraya el konuldu.

Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Gümrük muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olarak belirlenen 1 milyon 279 bin paket kaçak sigaraya el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerince, Bakanlık sistemleri üzerinde yapılan analizlerde, Mersin Limanı'na gelen bir konteyner şüpheli olarak değerlendirildi.

İstihbarat ekibi tarafından yapılan çalışmada da Mersin Limanı'nda sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Saha çalışmasıyla da bazı konteynerlerin şüpheli yük taşıdığı doğrulandı.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce bu konteynerler takibe alındı. Mersin Limanı'nda tahliye edilen konteynerlerdeki eşyaların "araba camı" olarak kaydettirildiği belirlendi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin konteynerlerde yaptıkları aramada, 1 milyon 279 bin paket sigara bulundu.

Piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon lira olduğu belirlenen sigaralara el konularak, adli süreç başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza Bakan Turhan: Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak

Bakan Albayrak'tan Asgari Ücret Açıklaması: Enflasyona Etkisi Hafif Olacak Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 11:46:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]