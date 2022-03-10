Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

10.03.2022 09:21
Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

Mersin'de kaçak sigara imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda sigara ele geçirildi.

Mersin'de kaçak sigara imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerinde kaçak sigara imalatı ve satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik üç ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 bin 260'ı dolu 155 bin 260 adet makaron, 159 kilogram kıyılmış tütün, 8 adet elektrikli makaron doldurma makinası ile 4 adet kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı
Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

YORUMLAR
500
Adana'da un içinden kaçak sigara çıktı Adana'da un içinden kaçak sigara çıktı Kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve operasyon Kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve operasyon

Kaçak Sigara, Jandarma, Sigara, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
09:47 Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
09:37 İngiliz ordusunda Ukrayna firarları: Emirlere karşı çıkıp savaşa katılmak üzere kaçtılar
09:35 İsrail Cumhurbaşkanı, Anıtkabir defterine Yahudilerin kutsal kitabı Zebur'dan 'barış' duası yazdı
09:35 İşte İstanbul'u esir alacak Aybar kar fırtınasının haritası
09:30 Tren garı umut istasyonu oldu! Savaş mağdurları için son çare!
09:28 Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye
09:16 Mağazalar tek tek kapanıyor! Rus kadınları Victoria Secret'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu
09:08 Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı
09:05 Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 10:07:58. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement