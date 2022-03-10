Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de kaçak sigara imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerinde kaçak sigara imalatı ve satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik üç ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 bin 260'ı dolu 155 bin 260 adet makaron, 159 kilogram kıyılmış tütün, 8 adet elektrikli makaron doldurma makinası ile 4 adet kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. - MERSİN