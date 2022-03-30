Mersin'de kaçak sigara satan kişi yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de kaçak sigara satan kişi yakalandı

30.03.2022 10:14
Mersin'de kaçak sigara satan kişi yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, bir iş yerinde yaptığı aramada 510 adet dolu makaron, bin adet boş makaron ile 33 kilogram tütün ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'de jandarma ekipleri, bir iş yerinde yaptığı aramada 510 adet dolu makaron, bin adet boş makaron ile 33 kilogram tütün ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde 1 şahsın iş yerinde kaçak sigara satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler şahsı gözaltına alırken, yaptığı aramalarda 510 adet dolu makaron, bin adet boş makaron ile 33 kilogram tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

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Kaçak Sigara, Jandarma, Mersin, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de kaçak sigara satan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kaçak sigara satan kişi yakalandı - Son Dakika
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