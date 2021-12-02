Mersin'de kaçak sigara üretim atölyesine baskın - Son Dakika

Mersin'de kaçak sigara üretim atölyesine baskın

MERSİN - Mersin'de makaron içerisine tütün doldurarak kaçak sigara üretimi yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda kaçak makaron ve makaron sigarası ile tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bandrolsüz kaçak makaron ticareti ve sigara üretimi yaparak, devleti yüklü miktarda vergi kaybına uğratan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, iki ayrı adreste makaron içerisine tütün doldurularak sigara üretimi yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler, söz konusu adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 220 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ile 25 bin adet içime hazır makaron sigarası, 44 kilo gümrük kaçağı tütün, sigara üretiminde kullanılan sigara basma makinası ve kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.