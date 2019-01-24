Mersin'de Kaçak Sigara ve Uyuşturucu Operasyonu
13 dakika önce
Mersin'de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 bin 458 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Mersin
'de Akdeniz
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 bin 458 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 15 günde sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda, 3 bin 458 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet cep telefonu ile 17 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Aynı dönemde bir adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 30 litre kaçak içki ele geçirildi. Bunun yanında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 122 kişi de yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:08 Kaynak: İHA
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