Son Dakika › Güncel › Mersin'de kaçak üretilen 13 bin maske ele geçirildi - Son Dakika
Mersin'de kaçak üretilen 13 bin maske ele geçirildi
6 saat önce
Mersin'deki bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ve 1000 maske lastiği ele geçirildi.
Mersin'deki bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ve 1000 maske lastiği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak üretim yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Adrese operasyon düzenleyen jandarma, 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ve 1000 maske lastiği ele geçirdi.
İş yerindeki ürünler, Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:14 Kaynak: AA
Son Dakika Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu