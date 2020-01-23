Mersin'de kaçak yapı ekiplerce yıkıldı - Son Dakika

Mersin'de kaçak yapı ekiplerce yıkıldı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesindeki kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:52 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesindeki kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altaylılar Mahallesi'ndeki Ötüken Parkı'nda yer alan bir yapının mevzuata aykırı olarak yapıldığı belirlendi.
Park alanında iş makineleriyle çalışma başlatan ekipler, kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.
Kaçak yapıların yıkımına ilişkin yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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