Son dakika haber! MERSİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 12 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber! MERSİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 12 GÖZALTI

27.04.2022 11:08
Son dakika haber! MERSİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 12 GÖZALTI

Son dakika haberine göre MERSİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak eşya ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak eşya ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı telefon, sigara, çay, tütün ticareti yapan; haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Mersin genelinde ve Şırnak'ta 11 kişi ile 1 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 226 adet gümrük kaçağı telefon, 2878 paket gümrük kaçağı sigara, 121,8 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 18,4 kilo gümrük kaçağı çay, 1,4 kilo gümrük kaçağı tütün, 10 bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron, 1 adet pompalı tüfek, 24 adet pompalı tüfek kartuşu, 30 adet fişek ele geçirildi.

Malzemelerin varillerle toprağa gömüldüğü ortaya çıkarken, kaçak telefonlarının TIR dorsesine zulalandığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Son dakika haber! MERSİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 12 GÖZALTI
Son dakika haber! MERSİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 12 GÖZALTI
Son dakika haber! MERSİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 12 GÖZALTI
Son dakika haber! MERSİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 12 GÖZALTI

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Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! MERSİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 12 GÖZALTI - Son Dakika


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