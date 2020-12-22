Mersin'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

İlçe merkezinde gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada, 2 bin 482 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Mersin 'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir otomobilde gümrük kaçağı 2 bin 482 cinsel içerikli hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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